Порошенко відвідав поранених у госпіталі, з влади не приїхав ніхто

Десятки коментарів і смс «Ну розкажи, що він говорив, як поводився, як воїни до нього??». Увечері подзвонили і сказали, що приїде Порошенко, просили не попереджати нікого з начальства і не влаштовувати прийом з червоною доріжкою, на КПП я попросила, щоб пропустили дві машини, сказала везуть допомогу пораненим.

Хлопцям я сказала, що приїде Петро Олексійович, хто хоче збираємося в їдальні, до лежачим він зайде. Запитали, що привезти, я просила привезти солодке. Приїхав хвилина в хвилину, в їдальні зібралися воїни і знаєте, розмова почалася з перших же хвилин, вони відразу знайшли спільну хвилю, без сорому і нерозуміння.

Розмова була довга (близько години), серйозний і конструктивний, хлопці задавали питання і говорили, що хотіли сказати, проблем в армії чимало. Петро Олексійович явно, не хотів здаватися добрячком, своїм чудовим хлопцем, ні, він вів себе як політик і людина, яка розуміється в держуправлінні і армії, сказав, що постарається допомогти з ключових питань як народний депутат.

Потім були спільні фото, всі обіймалися і сміялися, обстановка була дуже тепла. Як виглядає?? Ставний і фактично весь сивий. Порошенко приїхав трохи напружений, йдучи від душі посміхався і був задоволений прийомом. Вийшовши в коридор відділення, ми побачили багато людей, лікарі, волонтери, мед персонал, пацієнти госпіталю вийшли привітати президента.

В подарунок воїнам привезли пам’ятні подарунки, нам волонтерам дуже красиві, українські книжки і календарі, ну і багато солодощів, як ми замовляли. Ну ось так, нашим воїнам було приємно, що на свято ВСУ їх приїхав привітати Петро Олексійович, з нової влади не приїхав ніхто.

У Києві лежать дуже важкі бійці, з жахливими пораненнями, адже міг хоч хтось приїхати та привітати??!

Наталія Юсупова