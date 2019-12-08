У МВФ виставили жорстка вимога Зеленському: транш буде, але є одне «але»

Європа бере на себе відповідальність за економіку України, у разі якщо президент Зеленський підкориться європейським вимогам.

Стало відомо, що МВФ, незважаючи на своє небажання співпрацювати з Україною, отримав гарантії від Європейського Банку і погодився надати нову кредитну лінію в 4.5 млрд. євро Україні. При цьому директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у телефонній розмові з Зеленським натякнула йому на те, що рішення ще не прийнято, і все буде залежати від піклувальників МВФ – ЄС. Про це у своєму блозі пише ізраїльський політолог Соломон Манн.

Він зазначає, що при цьому Георгієва особливо згадала в розмові, що «вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи та відшкодування великих витрат для платників податків». Якщо говорити простіше, директор-розпорядник МВФ поставила умову Зеленському, що він не дозволить Ігорю Коломойському не тільки захопити знову «ПриватБанк», але і отримати яку-небудь «компенсацію» за свої фінансові афери.

Соломон Манн пише, те, що Зеленський офіційно оголосив про досягнуті домовленості може говорити про одне з двох: або Зеленський виходить з-під контролю Коломойському, або про те, щоб приструнити Коломойського має подуматься президент Франції Макрон. Є ще третій варіант: кінець економічної системи України. Поки що третій варіант все ж ймовірний, навіть більш двох інших.