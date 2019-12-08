Зеркаль прокоментувала амбіції зайняти крісло Зеленського

Колишній заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль не планує найближчим часом боротися за пост президента України.

«Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють набором якостей, при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції стати президентом України», — заявила Зеркаль.

Заступник міністра закордонних справ вважає роботу президента дуже складною роботою, порівнянної з працею рабів на галерах.

«Я вважаю, що президентство п’ять років — це п’ять років на галерах. Я розумію, який це неймовірний працю. Я ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди з подивом дивилася на те, як це витримує Клімкін, як він просто в місяць буває вдома не більше, ніж тиждень, як він у цих жахливих перельотах літає економ-класом, «скорчений», як він зі своєю спиною мучиться», — сказала Зеркаль.

За її словами, після 12-годинного перельоту встати і відпрацювати 10 зустрічей, це — людський подвиг.

Також Зеркаль повідомила, що в нинішніх умовах не бачить себе президентом України, так як для цього, крім іншого, необхідно мати певний інструментарій.

«Я завжди роблю те, де я в комфорті сама з собою, де у мене немає внутрішнього конфлікту. Якщо у людини є внутрішній конфлікт — він не ефективний. В нинішніх умовах я собі це слабо уявляю. Для того, щоб стати президентом, необхідно, крім набору якостей, ще й мати набір засобів», — резюмувала дипломат.