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«Зеленський проявив сміливість»: Німеччина висунула вимоги Путіну по Україні

08.12.2019

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зажадав від Кремля йти назустріч Києву при вирішенні конфлікту на сході України.

Про це він заявив напередодні переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і главою Росії Володимиром Путіним у «нормандському форматі», пише «Ліга».

«Після декількох років бездіяльності президент Зеленський проявив сміливість, зробивши перші кроки – з усіма супутніми внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами», – зазначив міністр.

За словами чиновника, зараз чергу Москви продемонструвати, що подальші домовленості можливі. Він також підкреслив, що для цього доведеться докласти чималі дипломатичні зусилля.

«З цією метою ми спільно з Францією ще повинні вплинути на Росію», – додав Маас.

Політик також нагадав про політичні розбіжності, що виникли в Росії та Німеччині у зв’язку з убивством колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвили в німецькій столиці і недостатньо активною залученістю Москви розслідування по цій справі.

«Незважаючи на серйозні питання, які зараз обговорюють Берлін і Москва, 9 грудня мова піде про припинення того, що відбувається практично на щоденній основі кровопролиття на європейській території», — пообіцяв він.

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