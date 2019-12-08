«Народ буде говорити тими ж методами!» Фейковий Богдан разъярил Марусю Звиробий

Українська військова та волонтер Маруся Звиробий прийшла в лють через нахабного заяви фейкового глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це вона висловилася в соцмережах

Відзначається, що в Twitter аккаунт був нібито Андрія Богдана, який охарактеризував акцію «Ні капітуляції!» під ВП як «еб****им немає спокою» і згадав екс-президента Петра Порошенка.

Таке звернення розлютило Звиробий.

«Нагадую для тих, хто в танку. Народ буде говорити з владою на її ж мовою і її ж методами! Стосується всіх! Не тільки Зеленського!», — відповіла на це Звиробий.

Варто зауважити, що раніше цей же аккаунт в Twitter відрізнявся і іншими грубими висловлюваннями, неприпустимими як для чиновника рангу Богдана.

У мережі давно зійшлися в думці, що це фейк, і на даний момент акаунт вже заблокували.