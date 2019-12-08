Рейдери з Мін’юсту сховалися в «Антирейдерського коаліції»

Як рейдернуть мережа обмінників і залишитися безкарним.

У виданні Наші Гроші розповіли про зпособах рейдерства після президентського антирейдерського указу на прикладі віджиму компанії «А-Фінанс».

Після виборів президент Зеленський оголосив боротьбу з рейдерством. У липні для наочності він навіть виїхав у село під Києвом «перевіряти» роботу одного з реєстраційних підприємств. 22 липня світ побачив антирейдерський указ. Серед багатьох інших правильних речей, там була і норма про те, що комунальні реєстраційні підприємства більше не будуть мати доступу до реєстрів. Це спровокувало миттєву реакцію реєстраторів цих підприємств. Як розповідала заступник міністра юстиції Ольга Оніщук в інтерв’ю «Нашим грошам»:

«Деякі реєстратори почали працювати на виліт — здійснювати відверто незаконні реєстраційні дії, знаючи, що «доживають останні дні».

Одна з таких рейдерських історій «на виліт» у вересні 2019-го трапилася з фінансовою компанією «А фінанс» («А фінанс» — укр.). Ця історія ілюструє, наскільки міцною стала система рейдерських КП за останні роки, що ми вирішили описати її в окремому матеріалі.

Передумови для рейдерства «А фінанс»

Власник активу фінансова компанія «А фінанс» — столичний бізнесмен Віктор Миколаїв. Раніше він був співвласником інший фінкомпанії — «Артем». Ця деталь важлива, оскільки в бухгалтерії «Артема», як говорить сам бізнесмен, були його персональні дані: копія ідентифікаційного коду та паспорта. У січні 2018-го Миколаїв продав свою частку в ФК «Артем» дніпровському бізнесменові Євгену Ломову. У лютому 2018 року Миколаїв створив іншу фінансову компанію, «А фінанс». Компанія спочатку мала двох власників, втім, колишній партнер Миколаєва запевнив нас, що в лютому 2019-го добровільно вийшов з бізнесу і жодних претензій не має.

Справи Віктора Миколаєва йшли непогано. 16 жовтня 2018-го «А фінанс» отримала генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій Нацбанку, що дозволило відкрити по країні 64 валютних обмінника. Влітку 2019-го цю ліцензію переоформили на безстрокову.

Між тим у Євгена Ломова, якому Миколаїв продав частку в фінкомпанії «Артем», справи йшли гірше. Нацбанк відкликав у фінкомпаній Ломова ліцензії. 30 травня 2019 року — через визнання структури власності непрозорою в ТОВ “Левкапитал”, яка мала мережу з 240 пунктів обміну валют. 6 серпня та ж доля спіткала ТОВ ФК Артем, яка мала мережу з 55 обмінників. Отже, всі обмінники Ломова більше не могли працювати офіційно. Як встановили «Наші гроші», станом як мінімум до 16 листопада 2019 року деякі обмінники мережі ФК «Артем» працювали підпільно (відео), хоча це вже інша історія.

Щоб створити нову легальну мережу, потрібна ліцензія Нацбанку. Часу на її отримання потрібно близько півроку. Витрат теж багато, в тому числі — «неформальних». На всяк випадок нагадаємо про затримання співробітника Нацбанку на хабарі у $50 тис., якого “взяли” нібито саме за ліцензію на обмін валют.

Підробка документів та посвідчення їх нотаріусом

Далі починається історія, яка у версії Євгена Ломова виглядає так: «У вересні 2019-го до мене прийшов чоловік, який представився, що він — «А фінанс», мав довіреність, видану в Республіці Болгарія від Віктора Миколаєва, і запропонував купити фінкомпаній «А фінанс». Ми і купили».

Продаж виглядала так. 4 вересня 2019 року дружина Євгенія Ломова Юлія Ломова в місті Дніпро купила у Віктора Миколаєва фінкомпаній «А фінанс». Миколаїв на продажу не був присутній, його представляв з болгарської довіреності Юрій Пронін, якого Миколаїв, як виявилося згодом, ніколи в житті не бачив. Юлію Ломову за дорученням представляв Георгій Тюрін — керівник ряду структур Євгена Ломова.

Тут починається перший етап рейдерства — підробка документів. Хтось підробив довіреність, яку нібито видав Віктор Миколаїв у червні 2019-го у нотаріуса в болгарському місті Варна. Для цієї підробленої довіреності використовували старі персональні дані Миколаєва, якого в цей період в Болгарії не було. Пізніше болгарський нотаріус, ім’я якого стоїть на довіреності, дав свідчення, що до нього ніхто від імені Миколаєва не звертався. Повірений, якого вписали в підроблений документ — це людина, яка ні сном ні духом не знав про свій статус, а просто втратив паспорт. Хто під час купівлі-продажу був «за Проніна» — невідомо.

Свідоцтво болгарського нотаріуса, ім’я якого стоїть на підробленої довіреності, що до нього ніхто від імені Віктора Миколаєва не звертався

Друга сторінка копії підробленої довіреності від імені Віктора Миколаєва на продаж «А фінанс»

Легалізація підроблених документів і залучення “чорного” КП

Потім почався другий етап рейдерства — легалізація підроблених документів. Зазвичай це відбувається через нотаріуса, який апелює до того, що підробку від оригіналу відрізнити важко, а покарання у таких випадках несе той, хто нотаріуса підробку приніс. Так вийшло і в цей раз. В той же день, 4 вересня 2019 року, Дніпровський нотаріус В’ячеслав Анісімов засвідчив підроблену болгарську «довіреність» Віктора Миколаєва, а після цього — передачу корпоративних прав фінкомпанії «А фінанс» до Юлії Тяглової і запевнив всі її рішення — зміну адреси і директора компанії та збільшення статутного капіталу з 10 млн. до 30 млн. грн.

Далі відбувся наступний етап — перепис компанії в Єдиному державному реєстрі юросіб на нову власницю. Зробили це у “чорному” реєстраційному комунальному підприємстві “Правочин”. Це КП — легендарне. З нього рейдерили не тільки фірми і вдома, а вкрали навіть цілий житловий комплекс. Під час обшуків у «Правочине» поліція знайшла насипом ключі доступу до реєстрів реєстраторів інших КП. Керівник «Правочину» Віталій Романчук є першим директором реєстраційного підприємства в історії України, якому повідомили про підозру.

Заступник міністра юстиції Оніщук Ольга назвала «Правочин» одним з трьох КП, в яких фігурують одні й ті ж прізвища по більшості скарг і звернень до неї. Мін’юст скасував «Правочину» акредитацію 18 березня 2019-го, втім, реєстратори підприємства скористалися стандартною процедурою «обеспечки» — коли клієнт КП просить суд скасувати наказ Мін’юсту, так як КП йому щось почало реєструвати, але не дорегистрировало. Тому хлопці з “Правочину” розважалися в реєстрах до 2 жовтня, поки їх не “кинули” остаточно.

Але поки «Правочин» працював, 11 вересня 2019 року його реєстратор Дмитро Приймак переписав на підставі підробленої довіреності фінансову компанію «А фінанс» на Юлію Ломову. Втім, виявилося, що в «Правочине» також обслуговувався і справжній власник «А фінанс» Віктор Миколаїв. Як він пояснив «НГ», «Правочин» йому «порадили знайомі в Мін’юсті як дуже зручне і дешеве». З Open Databot Миколаїв дізнався, що кого компанію рейдернули.

А через платне витяг з Єдиного реєстру юросіб дізнався прізвище реєстратора. Не знаємо, чи корелюється ця інформація з тим, що сталося далі, але 13 вересня 2019 року реєстратор Приймак передумав, і, як говорить Ніколаєв, «після отримання всіх необхідних доказів і пояснень» відмотав свої дії в Єдиному реєстрі юросіб тому, знову зробивши власником фінкомпанії Віктора Миколаєва. Також Миколаїв в Єдиному реєстрі юросіб зробив заяву-заборона, що всі реєстраційні дії здійснюються тільки за його безпосередньої присутності.

Залучення реєстратора при сільраді і реєстраційний демпінг КП

Втім, такий запобіжник, як заяву-заборона, працював недовго. Вже 24 вересня 2019 року в реєстр знову вписали Юлію Ломову. Зробив це реєстратор Глинського сільської ради Калинівського району Вінницької області Ярослав Симоник. Раніше особа з такими ПІБ працювала начальником відділу в Апеляційному суді Одеської області. Виїзна перевірка показала, що Симоника на робочому місці немає, його тривалий час шукали по Вінницькій області і невідомо, чи знайшли. За результатами «роботи» Мін’юст анулював Симонику доступ до реєстрів, а заступник міністра з нього написала в Нацполицию заяву про скоєння злочину.

Після реєстраційних дій Симоника на власника «А фінанс» Віктора Миколаєва починають виходили «якісь люди», які, за його словами, «пропонують повернути компанію за $30 тис». Миколаїв не погодився.

Але після цього, як у казці, перед Ніколаєвим з’являється реєстратор у вигляді Робін Гуда. Реєстратор Валерій Сорока зі столичного комунального підприємства «Реєстраційне бюро» («Реєстраційне бюро» — укр.) пропонує Миколаєву повернути його підприємство. У скільки обійшлися послуги Сороки, бізнесмен не коментує. Але 27 вересня 2019-го Сорока скасував реєстраційні дії свого колеги Симоника. За нашою інформацією, сума послуги могла коливатися в районі $8 тис. Чоловік з компанії «А фінанс» на умовах анонімності повідомила НГ, що Миколаїв спочатку спілкувався не з Сорокою, а з «представником міністерства юстиції». Сам Миколаїв цього теж не коментує.

Цікаво, що КП «Реєстраційне бюро» також входить в трійку тих реєстраційних підприємств, які, за словами заступника міністра юстиції, генерували більшість скарг. Також Оніщук зазначила, що думала, що такі «яскраві» суб’єкти час її приходу на посаду вже давно не працюють. Що стосується Сороки, Оніщук також зазначила, що в неї склалося враження, що Сорока інформується зсередини департаменту реєстрації та нотаріату Мін’юсту.

Як пізніше стало відомо «Нашим грошам», департамент реєстрації та нотаріату тісно співпрацює зі Службою безпеки України, та всіх сумнівних реєстраторів відразу беруть «в розробку», після чого блокують їм доступ до реєстрів. За даними «НГ», екс-керівник департаменту Владислав Власюк пропонував «Реєстраційне бюро» «в розробку» ще у вересні, але скасували акредитицию цьому реєстраційному підприємству лише в кінці жовтня.

Антирейдерська комісія

Наступним інструментом, який використовували в бою за «А фінанс», стала Антирейдерська комісія Мін’юсту (комісія з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації — «Наші гроші»). Скарги подали обидві сторони. Віктор Миколаїв 1 жовтня поскаржився на дії реєстратора Ярослава Симоника, а Юлія Ломова — 3 жовтня на реєстраційні дії Валерія Сороки. Незважаючи на те, що скаргу Миколаїв подав раніше, першою комісія розглянула скаргу Юлії Ломова.

І це — один з дієвих важелів у рейдерських схемах. Адже, якщо скарга реального власника розглядають пізніше, у нього менше шансів повернути свій актив. Втім, на розгляд скарги Тяглової прийшов і Миколаїв, ще й з пресою, тому, комісія під головуванням Владислава Власюка перенесла засідання на 24 жовтня, де обіцяли заслухати вже обидві скарги — Ломова та Миколаєва. Наступне засідання перенесли через неналежне повідомлення учасників, тому заслухали скаргу Миколаєва тільки 28 жовтня 2019 року.

Суд як інструмент заблокувати розгляд скарги

За цей час виявилося, що реєстратор Сорока передумав бути Робін Гудом. Або враховуючи домовленості, або реєстратор, просто злякався, але перед засіданням Антирейдерського комісії він скасував всі свої реєстраційні дії по «А фінанс», чим знову повернув до власники фінкомпанії Юлію Ломову.

Паралельно в хід пішов ще один інструмент: блокування розгляду скарги в Антирейдерської комісії через суд. Адвокат Тяглової Руслан Квитин повідомив, що є судовий позов, а при судових спорах з того ж питання комісія за справу не береться. Позов виявився забавним: Євген Ломів подав на дружину Юлію позов до суду через те, що дружина не погодила з ним сімейний бюджет, купивши за 20 000 гривень «А фінанс», статутний капітал якої сягав 10 млн. грн. Втім, комісія швидко з’ясувала, що позов хоч і поданий, але не зареєстрований, тому справа таки розглянули.

Робін Гуд знайшов собі інший ліс

Тому 31 жовтня 2019 року,через два місяці після захоплення компанії, з’явився наказ міністра юстиції Дениса Малюськи, після якого дії реєстратора Симоника скасували, його доступ до реєстру юросіб — анулювали, а компанія «А фінанс» повернулася до теперішнього власника Віктору Миколаєву. Через кілька днів відбулася подія, через яке більшість власників українського бізнесу випили шампанське — 2 листопада у реєстраційних комунальних підприємств зник доступ до реєстрів, бо вступив у силу закон 1056-1. І тепер рейдерство через КП взагалі зникло як явище.

Втім, якщо б комусь стало цікаво, куди зникли наші реєстраційні робінгуди, то зовсім нещодавно ми виявили керівника КП «Реєстраційне бюро» власників однієї з фірм-керуючих у структурі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). У цій же структурі виявилися і деякі інші, що стосуються Мін’юсту та роботи КП, фігуранти. Зокрема, колишній голова департаменту реєстрації та нотаріату Мін’юсту Віталій Гайдук і радник міністра юстиції, виходець з фірми «Integrites» Володимир Павленко.

Останній днями в інформаційних повідомленнях почав фігурувати як людина, яка буде допомагати парламентського міжфракційного об’єднання «Антирейдерська коаліція» здійснювати парламентський контроль «над антирейдерскими заходами Мін’юсту (в т. ч. Комісії по розгляду скарг у сфері держреєстрації) і МВС». Ініціатором створення коаліції виступив «слуга народу» Олександр Качура, який вже «відзначився» тим, що запропонував зламати структуру «Прозорро», захищаючи монополію «прокладок» оточення Антона Яценка. За даними сайту «ЧЕСНО», крім Качури, в об’єднання увійшли «слуги народу» Роман Бабій, Андрій і Петро Одарченко Павловський.

На брифінгу 14 листопада у Верховній Раді Олександр Качура представив свою команду людей, які будуть працювати в офісі при Об’єднанні, що буде дорадчим органом, і учасники якого на громадських засадах будуть допомагати депутатам «здійснювати контроль над Антирейдерскими заходами Мін’юсту, МВС». За інформацією з відео, в офіс, створений Качурой, крім Володимира Павленка, увійшли адвокат Юлії Тяглової Руслан Квитин, радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол (він відповідає за антирейдерські заходи) та інші. Очолив офіс учасник двох громадських рад при Мін’юсті президент ГО «Реєстраційна палата України» Віталій Черепаха.

Коли «Наші гроші» повідомили Віталія Черепаху про те, що пишуть матеріал про «А фінанс» і поцікавилися у Черепахи, як так виходить, що адвокати офісу захищають не законних власників, а їх опонентів, в публічному просторі просто почали зникати всі згадки про «Антирейдерського коаліції». Зокрема, повідомлення про неї зникло зі сторінки Олександра Качури в Facebook, а також з сайту «Чесно».

Тому за робін гудів хвилюватися, думаємо, не треба. Вони нікуди не зникли, а, швидше за все, просто знайшли собі інший ліс.

Аліна Стрижак, опубліковано у виданні Наші Гроші