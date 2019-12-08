У Києві на Подолі згорів шиномонтаж: вогонь пошкодив кілька автомобілів

Вночі неділі, 8 грудня, у Подільському районі Києва почалася пожежа.

Рятувальники отримали виклик, що на вулиці Набережно-Лугова горить шиномонтаж.

Існувала загроза, що вогонь перекинеться на склад шин і автомобілі на стоянці. Про це повідомляє місцеве видання.

Загоряння сталося близько 02:10. Вогонь охопив близько 60 квадратних метрів одноповерхової будівлі. Попередньо, це майстерня шиномонтажу. У декількох метрах від нього стояли припарковані автомобілі, частина з яких отримали невеликі пошкодження полум’ям.

Висока температура зіпсувала зовнішній вигляд Mercedes, Subaru і Toyota. Будівля вигоріла повністю, але поширення вогню вдалося уникнути.

Обійшлося без постраждалих. Над ліквідацією пожежі працювали дві одиниці техніки та близько 10 чоловік особового складу. Причини загоряння встановить інспекція.