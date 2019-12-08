Безпілотник обстріляв будинок лідера іракських шиїтів

Резиденція шиїтського лідера Муктади ас-Садра в місті Ен-Наджаф на півдні Іраку зазнала обстрілу з безпілотника.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерело, близьке до ас-Садра.

«Невпізнаний безпілотник рано вранці атакував резиденцію імама в районі Ханнана, за 160 км на південь від столиці країни Багдада», – йдеться в повідомленні.

Подробиць джерело агентства не повідомило, але уточнило, що атака сталася після того, як Муктада ас-Садр наказав своїм прихильникам встати на захист учасників масових акцій протесту, які охопили Ірак.

Як повідомлося, унаслідок стрілянини з боку невідомих осіб по демонстрантах у Багдаді в ніч проти суботи загинули 25 осіб.

Антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. У результаті сутичок із силовими структурами загинули понад 400 демонстрантів.