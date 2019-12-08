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Тина Кароль показала лицо вблизи: как на самом деле выглядит самая популярная украинская певица

08.12.2019

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно “взорвала” сеть откровенным образом, восхитила поклонников снимком. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram. 

На фото Тина позирует с нежным макияжем и голливудской укладкой.

Поклонники пришли в восторг от такого романтического фото Тины. Они в который раз отметили, что у звезды необыкновенная естественная красота.

“Взгляд кошки”, “Какая же красавица”, “Невероятная”, “И нежность, и огонь”, “Какой томный взгляд”, “Поразительная!”, – написали фанаты.

 

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