Тина Кароль показала лицо вблизи: как на самом деле выглядит самая популярная украинская певица

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно “взорвала” сеть откровенным образом, восхитила поклонников снимком. Так, публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На фото Тина позирует с нежным макияжем и голливудской укладкой.

Поклонники пришли в восторг от такого романтического фото Тины. Они в который раз отметили, что у звезды необыкновенная естественная красота.

“Взгляд кошки”, “Какая же красавица”, “Невероятная”, “И нежность, и огонь”, “Какой томный взгляд”, “Поразительная!”, – написали фанаты.