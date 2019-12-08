«Апокаліпсис неминучий»: Ходаковський дав прогноз за підсумками «нормандської зустрічей»

Екс-командир батальйону НВФ «Восток» Олександр Ходаковський напередодні зустрічі «нормандської четвірки» на своїй сторінці в соцмережі поміркував про те, що підсумком саміту нібито, стане «стабільність».

Так, Ходаковський пише:

«Чим більше спостерігаєш за людьми, тим більше розумієш — апокаліпсис неминучий. Але щось поки відстрочує закономірний підсумок, хоча ми до нього технічно вже грунтовно підготувалися. Коли ми вирішили реалізувати одну ідею — мобілізувати громадянську громадськість на посильну участь у справі оборони. І незважаючи на предапокалиптические настрої більшості, коли всім все до одного місця — знайшлися добровольці, і врешті-решт вони навіть сформували невелике і неформальне громадське рух, який не мудруючи лукаво назвали „Друга лінія оборони“».

За його словами, вчора він відвідав одне з неофіційних заходів цієї групи, де йому поставили питання: а що нас чекає далі?. Ходаковський відповів:

«Я відповів — стабільність… Завтра зберуться великі і не дуже люди поговорять. Думаю, що підсумком розмов буде ця горезвісна стабільність — а іншого поки що не передбачається з урахуванням поточної обстановки».