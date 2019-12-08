У Зеленського говорять про успіх з МВФ, кредитори не підтверджують

Ввечері у суботу, 7 грудня, в Офісі президента відзвітували про нібито досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом про отримання кредиту в 5,5 мільярда доларів. Нова програма нібито буде розрахована на три роки.

На сторінці ОПУ у Facebook чиновники опублікували повідомлення про телефонну розмову президента з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристалиной Георгієвої.

А в ході бесіди сторони відзначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці».

Відразу ж після цього добру новину від Зе команди почали коментувати представники уряду. Прем’єр Олексій Гончарук чомусь вирішив назвати угоду «маркером довіри до країни», хоча витівки Зеленського та його наближених по відношенню до ПриватБанку і Коломойському і стали причиною небажання кредиторів підтверджувати кредитні програми.

Більш того, подана як ледь не «особистий успіх Зеленського» новину про домовленості, як виявилося, не зовсім відповідає дійсності. Домовленість про відкриття кредитної лінії насправді лише попередня. Тобто, фактично всі переговори з чиновниками Фонду якщо і привели до яких-небудь зрушень у ситуації, то дуже малим, адже меморандум про подальші переговори на словах існує вже кілька місяців.

Як написали на сайті МВФ, угоду про кредит не може вважатися завершеним до тих пір, поки його не затвердить рада директорів фонду. При цьому Україні доведеться досягти ще ряду успіхів у верховенстві права, судах і справі «Приватбанку». Фактично це означає, що кредитори поки не отримали потужний сигнал про те, що Коломойський руками Зе команди не поверне собі найбільший банк країни, а без відповідних гарантій виділяти для України гроші ніхто не буде.