Треба виходити проти майбутніх ймовірних договорняків в Парижі? — Касьянов

Якщо внаслідок такого «майдану» до влади знову прийде Порошенко, якщо один відомий боягуз, негідник і зрадник замінить іншого, ще тільки початківця — ми нічого не виграємо…

Ті, хто обожнює Зеленського, на кого його поява в телевізорі, його слова, його усмішка діють як божа благодать, впевнені, що Володимир Олександрович точно так само чарівно подіє на Володимира Володимировича — зачарує, переконає, змусить. Адже не можна не закохатися в Зеленського!..

Таку думку озвучив у Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

Тільки Путіну чарівність ВАЗа до лампочки… Інтереси імперії, економіки, великого бізнесу вище, дорожче і сильніше сліпучої усмішки українського президента. Там нагорі це так не працює.

Із закордонними президентами і конгресменами не виходить так, як з слухняною аудиторією студії Савіка Шустера. Там питання буде стояти просто: або продовження війни, мир на умовах сильного. А не того, хто краще посміхається.

Треба виходити проти майбутніх ймовірних договорняків в Парижі?.. — Треба. Навіть якщо 96% масовки студії Шустера підтримує Зеленського, а 45% українців вважають, що ніякої агресії Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) проти України немає. Адже активна меншість завжди нав’язує свою волю і пасивному боягузові більшості. Завжди.

Виходити треба. Гнівно протестувати. Горезвісні червоні лінії слід обмити гарячою кров’ю. Спалити з десяток поліцейських автомобілів. Влаштувати грандіозну бійку. Продемонструвати. Налякати. Змусити. І — відправитися маршовими ротами прямо з палаючого майдану на фронт бити ворога.

Тому що інакше це профанація, проституція, брехня. Якщо вся суть майбутнього «майдану» в підкилимовій боротьбі колишньої олігархічної угруповання з нинішньої — це не боротьба за Україну.

Якщо внаслідок такого «майдану» до влади знову прийде Порошенко, якщо один відомий боягуз, негідник і зрадник замінить іншого, ще тільки початківця — ми нічого не виграємо. Нічого не виграє Україна.