В Україні проведуть жорсткий аудит пенсій і держвиплат

Верховна рада України схвалила закон про верифікації пенсій та інших державних виплат, враховуючи пропозиції українського президента Володимира Зеленського.

Проект закону надійшов у Верховну Раду на розгляд 2 вересня 2019 року. Двічі документ повертали з пропозиціями президента. Як виявилося, правки були суто технічні (дають НАПК доступ до реєстрів), а значить, не по суті не надають впливу на законопроект.

Згідно з документом, в Україні будуть проводити ретельні перевірки тих, хто отримує держвиплати з метою встановлення законності їх отримання.

Що змінить новий закон

Відтепер перевірці підлягають пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які громадяни України отримують від держави, місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Перевірка покликана виявляти несумлінних пенсіонерів, яким допомога не належить. У разі підтвердження факту, що людина не повинен отримувати держвиплати, кошти забирають.

Народні депутати схвалили документ у другому читанні і в цілому законопроект № 1231 про верифікації та моніторингу держвиплат. По суті, це лише механізм для перевірок Мінфіном.

Доручили міністерству аналізувати інформацію з информсистем, реєстрів, баз даних про призначення пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій та інших соціальних виплат з різних фондів, державного і місцевих бюджетів.

Верифікацію повинні будуть проводити на спеціальній платформі. Її роботу покликаний забезпечити Мінфін. Порядок верифікації та моніторингу встановить уряд теж. Повний перелік держвиплат, які підлягають верифікації, поки невідомий. Його згодом ще належить затвердити Мінфіну, хоча раніше анонсували перевірку всіх виплат