До висохлого водоспаду Вікторія відмовляються їхати туристи

Популярний у туристів з усього світу водоспад Вікторія на кордоні Замбії і Зімбабве істотно обмілів після тривалої посухи: пересохла живив водоспад велика річка Замбезі. Дані Управління річки Замбезі показують, що потік води є найнижчим з 1995 року.

Водоспад завширшки 1,8 км і висотою 120 метрів в кращі часи витрачав до 14 тисяч кубометрів води в секунду. Зараз від його колосальних масштабів не залишилося і сліду.

Із-за посухи постраждали два головних джерела доходів для регіону: сільське господарство і туризм. Як стверджує місцевий продавець сувенірів Домінік Ньямбе, потік туристів вичерпується з тією ж швидкістю, що водоспад.

Президент Замбії Едгар Лунгу назвав висохлий водоспад «яскравим нагадуванням про вплив зміни клімату на нашу навколишнє середовище». Проте вчені обережно ставляться до обвинуваченням глобального потепління в тому, що сталося з водоспадом.

Харальд Клінг, гідролог з інженерної фірми Poyry і експерт по річці Замбезі, сказав, що наука про клімат займалася десятиліттями, а не окремими роками, «тому іноді важко сказати, що це через зміни клімату, адже посухи відбувалися завжди «.

Водоспад Вікторія є однією з головних визначних пам’яток Південної Африки, відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водоспад був названий на честь британської королеви Вікторії.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», три роки тому запрацював новий аеропорт Victoria Falls International Airport, який повинен був відкрити нову еру в розвитку туризму у всій Південної Африки.

За матеріалами «Фокус»

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