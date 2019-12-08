Долар продовжить своє «круте піке»: прогнози експертів

В інтерв’ю інтернет-виданню «РБК-Україна» Вадим Иосуб, який є старшим аналітиком компанії Альпарі», заявив, що тенденція до зниження курсу долара до гривні продовжиться наступного тижня.

«Торги доларом на міжбанку можуть проходити через тиждень близько 23,5 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 гривень», — пояснив він Більше того, аналітик поспішив нагадати, що весь минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-1,1%.

Зокрема, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс американської валюти, який встановлено Національним банком України, знизився з 24,04 гривень до 23,88 гривень (-0,7%). Показник попиту долара на міжбанку, за інформацією компанії «Укрділінг», за цей же час знизилися з 23,97/23,99 до 23,71/23,73 (-1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,86/24,09 до 23,61/23,86 (-1,1%/-1,0%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем