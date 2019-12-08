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Тисячі протестувальників вийшли на новий мітинг у центрі Гонконгу

08.12.2019

Тисячі протестувальників зранку, 8 грудня, вийшли на вулиці Гонконгу, де періодично протягом пів року влаштовували антиурядові демонстрації.

Про це повідомляє Громадське.

Активісти рухалися містом із закликом «Боротися за свободу, стояти з Гонконгом».

Мітингарі вийшли на демонстрацію у районі Козуей-Бей, з парку Вікторія і рухалися до Центрального району. Зазначається, що перед початком акції поліція заарештувала 11 осіб, у яких знайшла зброю.

Як считают правоохоронці, демонстранти могли її використати під час протестів. Серед зброї вилучили армійські ножі, петарди, 105 куль і напівавтоматичний пістолет. Протести посилилися у червні через вже відкладений законопроєкт про екстрадицію, який дозволив бі направляти людей до материкового Китаю для судового розгляду. Тепер акції перетворилися на заклики до демократії.

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