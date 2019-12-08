Смертельний пожежа в Одесі: в квартирі згоріли дві людини

Пожежа виникла в квартирі на 10-поверхового будинку в Одесі 8 грудня.

Інцидент стався на вулиці Святослава Ріхтера, що в Малиновському районі. Пожежники отримали повідомлення про загоряння у 03:09, а ліквідувати полум’я вдалося лише у 03:51. Вогонь торкнувся площу в 2 квадратних метра і в результаті пожежі загинули дві людини.

Рятувальники витягли з попелища тіла 56-річного господаря квартири, а також невідомого чоловіка. Співробітники ДСНС припустили, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. За фактом інциденту порушено кримінальну виробництво за ч. 2. ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».