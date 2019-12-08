Мендель озвучила топ-3 вимоги Путіна на саміті в Парижі

На зустрічі в Нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі, президент Володимир Зеленський буде піднімати питання строків повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар президента Юлія Мендель. Вона зазначила, що перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони важливі.

Також вона зазначила, що проведення виборів на Донбасі в рамках виборів по всій території України, може статися тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань.

«Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні», – написала Мендель.

Прес-секретар президента додала, що нормандська зустріч – це можливість змусити гармати замовкнути».

«Дуже шкода усвідомлювати, що протягом перших п’яти – уявіть, п’яти (!) – років війни сили, які керували Україною, забули про те, що найважливіша цінність – людське життя. У цій війні вже загинуло 13 000 чоловік! Щоб її зупинити – треба говорити.

Пам’ятаєте фразу «Поки говорять дипломати – гармати мовчать»? «Нормандська зустріч» 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє», – зазначила Мендель.

За її словами, Нормандський формат – одна з перемог у досягненні миру.

«Тому що без нього немає можливості говорити, а потім, – і можливості зрозуміти, як рухатися далі», – написала Мендель.