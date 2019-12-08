Опитування по регіонах показав, як українці ставляться до політики Зеленського

Міжнародний республіканський інституту США (IRI) провів опитування, згідно з яким жителі України позитивно ставляться до змін в країні і переважно підтримують цей курс нової влади.

Опитування проходило у 24 найбільших містах України. Аналогічне опитування проводилося інститутом в 2018 році. Порівнюючи свіжі дані, соціологи прийшли до висновку, що лояльність українців по відношенню до влади зросла в рази.

Найбільш схвально налаштовані міста — Луцьк, Дніпро і Кропивницький. Там рівень схвальної оцінки склав 61%.

Найменш оптимістичний настрій зафіксований серед жителів Києва та Сєвєродонецьк. Тут показник народного схвалення різко опустився до 38% і 30% відповідно.

«Українці позитивно оцінюють майбутнє своєї країни і продовжують сподіватися на продовження євроінтеграції», — коментує директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс результати дослідження.

У 22 з 24 міст, де проводилося опитування, частка тих, хто вважає, що їх влада діє в правильному напрямку, зросла.

Респонденти також виявили більший оптимізм щодо розвитку економіки України, про що у жителів запитували окремо.

Зокрема, близько 35% українців із західних областей (Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород) відмітили покращення економічного стану в Україні. В Одесі, Харкові і Києві — помітили поліпшення 18% громадян. У той же час в Запоріжжі (29%), Одесі (22%) і Полтаві ( 23%) відзначають погіршення економічного становища.

Респонденти у 21 з 24 міст продовжують виявляти потужну підтримку вступу в Європейський Союз. У 18 містах кількість тих, хто підтримує вступ України до НАТО зросла порівняно з результатами опитування 2018 року.