Троє чоловіків стікали кров’ю: У Дніпрі сталася різанина

В службу поліції надійшла заява про бійку у Дніпрі в під’їзді одного з будинків на житловому масиві Тополя-2. Прибувши на місце події, співробітники поліції виявили трьох чоловіків, один з яких лежав на підлозі в калюжі крові.

Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на Facebook-сторінку патрульної служби Дніпропетровської області.

Виявилося, що між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з них дістав ніж. В результаті він поранив двох інших чоловіків, причому, того, що лежав на підлозі пошкодив артерію. Патрульні негайно викликали швидку допомогу і почали надавати долікарську допомогу.

На місце прибула слідчо-оперативна група, а також співробітники ТОР, які наклали потерпілому турнікет. Пізніше лікарі повідомили, що завдяки допомозі, наданій поліцією, що з чоловіком все гаразд.