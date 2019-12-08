Загинув відомий грузинський режисер Заза Урушадзе

Помер відомий грузинський режисер Заза Урушадзе. Творець фільмів «Мандарини», «Остання прогулянка», «Залишся зі мною», «Три будинки» помер на 54 році життя. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Про смерть Заза Урушадзе повідомляють News Tbilisi. Слова співчуття також висловив продюсер Володимир Філіппов на своїй сторінці в Facebook.

«Сталася неймовірна трагедія для багатьох, і для мене особисто. Раптово пішов з життя мій друг, Заза Урушадзе. Немає сенсу нагадувати, що він був знаменитий режисер. Багато що можна тут сказати, але, по-перше, він був дуже порядною людиною, відвертим і дуже талановитим. Багато було в планах, на жаль вже їх неможливо реалізувати», – йдеться в пості.

Заза Урушадзе – був одним з найвідоміших кінорежисерів сучасної Грузії. Його найуспішнішою роботою вважається фільм «Мандарини», який в 2015 році був номінований на премію «Оскар» від Естонії в категорії «Кращий фільм іноземною мовою». Всього картина отримала більше 15 нагород на міжнародних фестивалях.

У 2018 році Заза Урушадзе був обраний на пост президента Кіноакадемії Грузії строком на п’ять років, проте залишив посаду вже через рік.

Серед режисерських робіт Урушадзе фільм «Катаплексія» (1985), «Два дощові дні» (1987), «Їм, кого залишили батьки» (новела в кіноальманаху «Мікстура без рецепта», 1989), «Тут світанок» (1998), «Три будинки» (2008).