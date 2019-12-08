Новий рік 2020: які дні будуть вихідними, а в які будемо відпрацьовувати

На різдвяні свята на початку 2020 року українців очікують довгі канікули. Кабінет міністрів рекомендував роботодавцям переглянути вихідні дні для співробітників і значно збільшити період відпочинку для українців.



Так, 1 січня 2020 року припадає на середу — середину робочого тижня. Кабмін рекомендує перенести робочий понеділок, 30 грудня, на суботу, 21 грудня, а вівторок, 31 грудня, на суботу, 28 грудня. В такому разі українці отримають цілих чотири дні вихідних на Новий рік — з неділі, 29 грудня, у середу, 1 січня.

Також в уряді радять перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. Відповідно, українці можуть отримати ще чотири вихідних поспіль — з суботи, 4 січня, у вівторок, 7 січня.