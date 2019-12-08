Гончарук: вибори на Донбасі можна проводити тільки після його деокупації

Глава Кабміну Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook написав, що проведення виборів на окупованому Донбасі стане можливим тільки після деокупації.

Зокрема, він зазначив, що головними питаннями, які обговорюватимуться під час переговорів у «нормандському форматі» — припинення вогню, деоккупация, повернення людей і територій. «Завтра Володимир Зеленський на переговорах у нормандському форматі в Парижі має намір домагатися повного припинення вогню і досягнення миру в Україні. Вже сам факт цієї зустрічі — непросте досягнення, а переговори дуже складні», — зазначив прем’єр.

За його словами, Україна зацікавлена у світі на своїй землі тільки на своїх умовах, які полягають в суверенітет України, в повному контролі над кордоном і проведення виборів за українським законодавством тільки після повної деокупації. «Припинення стрільби. Деоккупация. Звільнення людей і територій. Ось Таким чином ми бачимо настання миру в Україні», — написав він.

Нагадаємо, що завтра у столиці Франції відбудеться саміт керівництва України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч в нормандському форматі на рівні глав держав буде проведена вперше після трирічної перерви.