Чого я чекаю від поїздки Зеленського в Париж?

Тільки два сценарії. Або він нічого звідти не привезе, або під тиском свого оточення, Путіна і європейців, Зеленський погодиться на умови Кремля.

На тлі другого варіанту перший варіант не поганий. Він повинен дозволити Зеленському позбутися залишків ілюзій і повинно прийти усвідомлення, що не існує сьогодні іншого варіанту, окрім як продовжувати політику попередника щодо ОРДЛО. І треба забути про стіні, яку обіцяв Єрмак. Ідіотизм не повинен стати реальністю. Якщо буде другий варіант, то почнуться протести, які переростуть у бунт. При другому сценарії бунт або його відсутність влаштує Кремль. Тому що бунт дозволить Путіну перейти у відкриту інтервенцію. А відсутність бунту дозволить йому реалізувати план, коли через де-факто підконтрольні Кремлю Донецьк і Луганськ відбудеться зупинка всіх євроінтеграційних процесів і Україна повернеться в Орбіту впливу Росії.

Є ще третій варіант, коли публічно скажуть про те, що все залишається на старих позиціях, а згідно з таємними домовленостями в Україні почнуть тихо і неквапно реалізовувати другий сценарій. Це дуже небезпечна ситуація. Але дуже скоро таємні домовленості спливуть і стануть публічними. Не знаю хто їх опублікує, як швидко і на якому телеграм-каналі, але так і буде. Тоді бунт і знову поганий сценарій для України.

Варіант того, що Зеленський привезе світ, при якому ми беремо під контроль кордону, а тільки потім вибори, не буде амністії вбивцям українців і відсутній особливий статус для Донбасу, я можу розглядати тільки в комплекті з тим, що в Парижі висадиться десант з Альфа Центавра і викраде Путіна. Інших варіантів немає.

Так що для Зеленського головне не погіршити і не зіпсувати ту ситуацію, яка є зараз. У цьому йому удачі. І не тільки йому. Вона потрібна всім нам. Тому що при реалізації другого сценарію Україна втрачає незалежність і багато ознак державності. А це неприпустимо!

Борислав Береза