У МВФ назвали умови нової програми

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила факт розмови з президентом України Володимиром Зеленським і назвала умови нової програми, про яку вони домовилися. Про це йдеться на сайті Міжнародного валютного фонду.

Георгієва заявила, що новий договір з Україною на виділення $5,52 млрд мають ще затвердити керівництво фонду та виконавчий комітет. При цьому вона підкреслила, що держава має дотримуватися низки обумовлених дій.

«Президент і я погодилися, що економічний успіх України вирішальним чином залежить від зміцнення верховенства права, зростання доброчесності судової влади і зменшення ролі інтересів в економіці», — йдеться в повідомленні.

Директор-розпорядник МВФ зазначила, що необхідно зберегти те, що було досягнуто в процесі очищення банківської системи. Також вона звернула увагу на те, що за рахунок санації банків повинні компенсуватися витрати, які понесли платники податків.

Нагадаємо, 7 грудня в ході розмови президента Володимира Зеленського і директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої була досягнута домовленість про нову 3-річною програмою МВФ.