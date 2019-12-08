У неділю ввечері обмежать роботу трьох станцій метро в центрі Києва

Увечері 8 грудня в роботі столичного метрополітену відбудуться зміни. У зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» станції метро «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» можуть працювати з обмеженнями.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

«У неділю, 8 грудня у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності!» , — йдеться в повідомленні.

Скріншот: Facebook/ КП «Київський метрополітен»

У КП «Київський метрополітен» наголосили, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».