Працюючі українці зможуть піти у відпустку на 30 днів, — Мілованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує законодавчо збільшити максимально визначений термін перебування у відпустці за свій рахунок з 15 до 30 днів в рік.

Про це заявив глава відомства Тимофій Милованов на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення, — передає УНІАН.

«Зараз максимальний термін відпустки за свій рахунок становить 15 днів, ми пропонуємо 30 днів. Насправді, ми пропонуємо людям йти у відпустку за свій рахунок, коли вони цього хочуть», — сказав він.

Милованов заявив, що скорочення терміну перебування на лікарняному є міфом.

«Ще один міф — скорочення лікарняних, відпустки за свій рахунок. Таке не пропонується. Лікарняні ми плануємо залишити також до чотирьох місяців, як і зараз», — пояснив міністр.