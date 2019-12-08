У Києві на Майдані проходить віче «Червоні лінії для Зе»

8 грудня в Києві на Майдані Незалежності проходить віче «Червоні лінії», метою якого є захистити Україну від капітуляції перед «нормандської зустріччю», де будуть присутні президент України Володимир Зеленський і лідери Росії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє ВВС News Україна.

Акція почалася о 13:00, за даними експертів, на Майдані зібралося кілька тисяч людей. Метою віче є нагадати українському розділі про «червоних лініях», які Зеленський не має перейти під час переговорів про припинення війни на Донбасі з російським президентом Володимиром Путіним 9 грудня.





«Сьогодні ми прийшли з попередженням, яке можна вважати підтримкою. Але якщо завтра в Парижі перейдуть червоні лінії, це буде справжній день гніву», — почав віче ведучий зі сцени.

Взяти участь в акції закликали лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. За словами Порошенка, віче не є протестом, ця акція спрямована на те, щоб підтримати Україну.







Фото і відео: ВВС News Україна, 24 канал, Крістофер Міллер, Інформатор