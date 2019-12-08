Українська діаспора вийшла на мітинг у Парижі перед «нормандською зустріччю»

Представники української діаспори вийшла на мітинг у Парижі напередодні зустрічі у «нормандському форматі» лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Про це пише Громадське. Учасники мають на меті застерегти французького президента Еммануеля Макрона перед переговорами 9 грудня, що мир будь-якою ціною неможливий.

Українська діаспора вийшла на мітинг у Парижі, аби застерегти французького президента Макрона від компромісу з Путіним під час переговорів у Нормандійському форматі, які відбудуться тут у понеділок pic.twitter.com/dnLJGK8O7I

— hromadske (@HromadskeUA) December 8, 2019