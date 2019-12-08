Портников: «євроінтегратори» Янукович і Саргсян після зустрічі з Путіним різко змінювали своїм плани

В ефірі програми «Суботній політклуб» на одному з українських телеканалів відомий журналіст і політичний оглядач Віталій Портников навів одну дуже цікаву паралель, згідно з якою зустрічатися з російським головою Володимиром Путіним може лише людина, яка є сильніше його.

«Можна згадати про двох дуже сильних особистостей, причому не в сенсі політики, а вони просто сильні. Це – Віктор Янукович, якому довелося пройти вогонь, воду, колонії, побувати в ув’язненні. Це непросте випробування, з урахуванням того, що це кримінальний злочинець, а не політичне, це боротьба за виживання, якої ніхто, хто не був у цих місцях, навіть уявити собі не може, це важке випробування). А є ще одна людина такого ж типу та іншого характеру, це екс-президент Вірменії Серж Саргсян, який був не простим політиком, а польовим командиром в Нагірному Карабасі. Він воював, не один раз дивився смерті в обличчя: не проста там була ситуація, коли він робив свою кар’єру перед тим, як стати головою Вірменії. Так от, кожен з цих політиків після зустрічі з Путіним відмовляється від європейської інтеграції», — розповів публіцист.

За його словами, після рішення Януковича зупинити євроінтеграцію в Україні почався Майдан, а Саргсян просто сам все вирішив, не проінформувавши уряд. «Все, ми вже цього не підписуємо, натомість ми входимо в Євразійський союз», — нагадав Портников.