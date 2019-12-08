У Литві закликали Путіна виконати Мінські угоди

На своїй сторінці в мікроблозі Twitter президент Литовської Республіки Гітанас Науседа у зв’язку з завтрашньою зустріччю в Парижі в «нормандському форматі» звернувся із закликом до Російської Федерації виконувати зобов’язання в рамках мінських домовленостей.

За словами політика, Литва підтримує територіальну цілісність України і закликає Москву до виконання мінських домовленостей. «Наближається нормандський саміт. У Литві підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Хочемо закликати Росію виконати свої зобов’язання згідно з мінськими домовленостями», — написав президент Литви.

Як відомо, завтра в Парижі буде проходити зустріч у «нормандському форматі» стосовно врегулювання ситуації на Донбасі. Глави України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів для того, щоб зрушити з місця імплементацію мінських домовленостей.

Також раніше глава Литви Гітанас Науседа бажав президентові України Володимиру Зеленському не йти на поступки на нормандському саміті в Парижі. До того ж, Науседа підкреслював необхідність збереження санкцій проти Російської Федерації.