У Росії вчинила самогубство людина Путіна

Наближеного до російського президента Володимира Путіна Романа Лотвіна виявили повішеним в його квартирі

У суботу, 7 грудня, в північно-східній частині Москви, на вулиці Менжинського, в квартирі знайшли мертвим 47-річний Романа Лотвіна, заступника командира президентського полку. Чиновник, ймовірно, вчинив самогубство.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

“Офіцер займався роботою з особовим складом. За попередніми даними, він повісився”, – йдеться в повідомленні.

На даний момент обставини смерті залишаються загадкою. Зараз силовики з’ясовують причини того, що сталося.