Більше 2 тисяч людей по всьому світу переночували на вулиці на підтримку бездомних

Величезна кількість людей з різних міст переночевало на вулиці на підтримку бездомних.

Активісти провели такий захід в рамках акції The world’s Big Sleep Out, яка передбачає також збір коштів для надання допомоги людям, які залишилися без житла і звернення уваги влади на ситуацію з бездомними і біженцями.

Тільки в Лондоні 8 грудня на вулиці спала близько 2000 чоловік. Крім цього, акція пройшла також у Нью-Йорку, Дубліні, Манілі та Гонконгу. Її учасники мають намір зібрати для бездомних 38 мільйонів доларів.