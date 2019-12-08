У Лубнах в кафе під час бійки зарізали чоловіка

В одному з кафе міста Лубни в ніч з 6 на 7 грудня, сталася бійка, в ході якої був поранений чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер у місцевій лікарні, передає прес-служба поліції Полтавської області.

Правоохоронці уточнили, що бійка сталася близько опівночі в одному з кафе, розташованому на центральній вулиці міста.

«В ході бійки один із її учасників завдав удар ножем в область шиї 29-річного мешканця Лубен. Від отриманих травм поранений чоловік помер у місцевій лікарні, куди був доставлений каретою швидкої допомоги», — йдеться в повідомленні.

На місці інциденту затримали 59-річного раніше судимого місцевого жителя, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину. Зараз він перебуває під вартою в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом умисного вбивства порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області підліток завдав смертельне ножове поранення 41-річній мешканці Ковеля і поранив її чоловіка і доньку.