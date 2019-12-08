ГПУ направила до Міжнародного кримінального суду 12 повідомлень про Крим та Донбас

Генеральна прокуратура України відправила до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) 12 інформаційних повідомлень щодо масштабних та глобальних порушень міжнародного-гуманітарного права, найтяжчих військових злочинів та злочинів проти людяності.

Про це заявив власному кореспондентові “Укрінформу” у Гаазі заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

“Треба наголосити на тому, що оскільки до 2014 року на території України не здійснювалися такі злочини, то не було ані слідчої, ані судової практики їх розслідування та розгляду. Тому, наприклад, прокуратурою Криму напрацьовувалась методика і єдиний підхід до їх розслідування. Наразі систематизуємо і розробляємо єдину стратегію по всій Україні для координації роботи в цьому напрямку органів прокуратури, правоохоронних та інших органів державної влади, а також неурядового сектору”, – сказав Мамедов.

Він нагадав, що в ГПУ створен Департамент воєнних конфліктів, який стане центральним аналітичним та координаційним центром щодо всіх резонансних і складних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих теріторіях АР Крим та Донбасу. Після зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Фату Бенсудою заступник керівника ГПУ заявив, що за останні 3 роки тільки Прокуратурою АР Крим встановлені численні факти серйозних порушень прав людини починаючи з лютого 2014-го року – від убивств до використання цивільного населення під час захоплення військових частин і об’єктів.

Щодо подій на Донбасі, Мамедов зазначив, також надавалася певна правова оцінка в МКС. Зокрема, були направлені документи аналітичного характеру про відповідність злочинів, скоєних в Україні вищими посадовими особами Російської Федерації і збройними групами так званої “ДНР” та “ЛНР”.

Йдеться про обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, вбивства та катування військовослужбовців та цивільних, злочини щодо дітей. Заступник генпрокурора України зазначив, що у звіті МКС підкреслюється, що протягом 2020 року Офіс Прокурора продовжить аналізувати спроможність національної системи правосуддя України самостійно розслідувати відповідні злочини, щоб остаточно вирішити, які саме справи необхідно розслідувати силами МКС, а в яких буде достатнім розслідування, що проводитиметься українськими органами правопорядку.

Окрім цього, у звіті міститься певна оцінка подій, що відбувались в Україні у 2013-2014 роках, доповнюється інформація, опублікована у щорічних звітах з 2015 року. Зокрема, наголошується, що територія Кримського півострова перебуває під контролем РФ з 18 березня 2014 року, коли було оголошено про “приєднання” Криму до її складу. І саме з цієї дати на події в Криму поширюється міжнародне гуманітарне право. А, власне, міжнародний збройний конфлікт у Криму триває з 26 лютого 2014 року. “Ситуація на території Криму та Севастополя фактично становить постійний стан окупації”, – зазначено у звіті МКС.