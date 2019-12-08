Мінськ розраховує на $70 млн компенсації за постачання “брудної нафти” з Росії

Білорусія розраховує на компенсацію з-за інциденту, пов’язаного з поставками забрудненої хлорорганікою російської нафти магістральним трубопроводом “Дружба”, заявив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

За його словами, це питання обговорювалося 7 грудня в Сочі на переговорах Лукашенка і Путіна, повідомляє .

Семашко також повідомив, що питання про ціну на російський газ повинен бути узгоджений у найближчі два тижні.

За словами посла Білорусії, Москва і Мінськ також знайшли рішення щодо зняття наявних обмежень на поставки білоруського продовольства в Росію.