Порошенко публічно звернувся до Макрона напередодні “нормандської зустрічі”

Експрезидент і чинній народний депутат Петро Порошенко публічно звернувся до президента Франції Емманюеля Макрона і закликав “не йти на будь-які вчинки Путіну”.

Про це Порошенко заявив зі сцени у Києві на акції “Червоні лінії для Зеленського”, повідомляє кореспондент “Укрінформу”.

“Це повідомлення Емманюелю Макрону, президенту Французької Республіки: друзі, не можна іти на будь-які вчинки Путіну – аж допоки не буде звільненим останній клаптик української землі. І я думаю, що це повідомлення також буде добре почуте у Франції”, – зазначив політик.

Порошенко заявив, що віче у Києві на Майдані Незалежності проходити “не в останню чергу для того, щоб голос звідси був почутий українським Президентом”.

“Ми точно маємо продовжувати доводити світу – відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіні”, – додав Порошенко. Він також підкреслив, що акція націлена “проти країни-агресора та Путіна”.