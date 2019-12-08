На Майдані в Порошенко кинули два яйця

Під час віче на Майдані Незалежності у Києві, організованого трьома політичним силами – «Європейською Солідарністю», «Голосом» і «Батьківщиною», Петра Порошенка закидали яйцями.

Про це повідомляє Волинь Post Віче напередодні «нормандського саміту» організували 8 грудня, щоб нагадати владі про «червоні лінії», за які не допустимо переступати у переговорах під час зустрічі у «нормандському форматі».

Після палкої промови лідера ЄС Петра Порошенка і виконання гімну в нього кинули яйцями. Перше пролетіло повз, ледь не влучивши в Марину Порошенко, а друга спритно спіймав нардеп Ахтем Чийгоз.

Петро Порошенко, відступивши назад, показавши на когось у натовпі й сказавши: «Спіймайте його!»