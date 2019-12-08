Масовий протест на Майдані офіційно закінчився

Акція протесту на Майдані «Червоні лінії» під гаслом «Ні капітуляції!» підійшла до кінця. За попередніми даними у центрі Києва з 13.00 до 15.20 перебувало до 15 тисяч осіб.

Протестувальники вийшли на Майдан напередодні зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня у Парижі, де буде присутній президент України Володимир Зеленський. Люди озвучили президента низку вимог, так званих «червоних ліній», які не можна переступати, щоб не здати національні інтереси України.

Напередодні зустрічі лідерів чотирьох держав українців колективно запросили акцію протесту екс-президенти, нині нардеп Петро Порошенко разом з депутатами Юлією Тимошенко і Святославом Вакарчуком.

Кількість учасників акції спочатку не перевищувала 5 тисяч чоловік, а під кінець акції кількість протестувальників зросла до майже 15 тисяч осіб.

Так як організаторами заходу виступили партії «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» і «Свобода», перед мітингувальниками виступили народні депутати. Серед промовців були: Петро Порошенко, Андрій Парубій, Олег Тягнибок, Володимир В’ятрович.

Також до мікрофона були допущені політв’язні Володимир Балух і Ахтем Чийгоз, які закликали українського лідера Володимира Зеленського не допустити капітуляції.

Частина мітингувальників також вирішила провести в 19:00 мітинг і залишитися на ніч на вулиці Банковій перед Офісом президента.