В Ізраїлі створили штучні фрукти

Мейдан Леві, випускник ізраїльської національної Академії мистецтв «Бецалель», розробив п’ять видів штучних фруктів на основі коктейлів з високим вмістом вітамінів і мінералів.

Проект Леві отримав назву Neo Fruit. Кожен з п’яти плодів серії відрізняється від інших за формою і смаком, але виконані вони за однією технологією. Спочатку Леві друкує оболонку для фрукта на 3D-принтері, використовуючи в якості матеріалу прозору целюлозу, потім переходить до наповнення, заливаючи оболонку живильною рідиною. В ній містяться різні мікроелементи, необхідні людині. Скласти правильний баланс вітамінів і мінералів дизайнеру допомогли дієтологи.

Експрес-інформація по країні

Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Єрусалим

Найбільші міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

Релігія – іудаїзм

ІЛР – 0,888 (7-я в світі)

ВВП – $305,67 млрд (37-я в світі)

Валюта – новий шекель

Межує з: Ліваном, Сирією, Йорданією, Єгиптом, сектором Газа

За смаком штучні фрукти не нагадують жоден натуральний плід. Всі наповнювачі Леві створив за допомогою саморобного пристрою, який дозволяє йому «витягувати масла, смаки і запахи практично з будь-якого речовини». Це дає можливість експериментувати зі смаками, видом та формою. Наприклад, один з фруктів Леві за формою нагадує розкриту горох з білими кульками всередині. Інший фрукт схожий на кілька клубник, з’єднаних одним каркасом.

На думку Леві, хоча ми й живемо в еру достатку, природні ресурси все ж конечни — особливо з урахуванням постійного приросту населення. Тому він шукає способи, з допомогою яких можна прогодувати людство, не збільшуючи площі під сільське господарство.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американська мережу фастфуду зробила моркву з м’яса. Так виробник відповів на веганські тренд — вводити мясозаменители.

За матеріалами Knife.media

Читайте також:

В американському KFC готують штучне м’ясо

В Україні буде продаватися рослинна м’ясо Beyond Meat