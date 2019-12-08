«Повалили червоного дурня — повалимо і зеленого!»: заява Тягнибока на віче в Києві

У Києві на Майдані Незалежності проходить акція протесту, протестувальники хочуть, щоб Зеленський на зустрічі в Парижі відмовився від будь-яких компромісів з Росією. Організатори — три політичні партії: «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос».

Олег Тягнибок націоналіст і голова партії ВО «Свобода» закликав до «перепаспортизации» жителів Донбасу «поки вони не доведуть свою лояльність».

«Територія повинна 5-7 років без виборів», — заявив він.

Крім того, Тягнибок натякав на революційний шлях зміщення Зеленського. «Повалили червоного дурня — повалимо і зеленого!», — закликав Тягнибок, натякаючи на «ленинопад» і Зеленського.