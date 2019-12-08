Росія масово розриває контракти з бойовиками «ЛДНР», — розвідка

З 2020 року окупанти не будуть приймати на військову службу осіб старше 45 років і розірвуть контракти з «колегами» у віці від 50 до 55 років.

Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, посилаючись на дані української розвідки, — передає УНІАН.

Зокрема, з наступного року в російсько-окупаційних військах планують змінити порядок проходження «військової служби» в частині, що стосується граничного віку перебування особового складу на службі.

Так, окупаційному командуванню наказано в березні 2020 року розірвати контракти з «колегами» у віці 50-55 років, залежно від займаних ними посад.

Крім того, «військовим комісаріатам» на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях видано розпорядження про заборону приймати на військову службу осіб старше 45 років.

У той же час, за даними розвідки, російська окупаційна адміністрація посилює пропагандивну роботу в системі «військово-патріотичного і фізичного виховання молоді та юнацтва шляхом розвитку розгалуженої структури громадських організацій за зразком російської «Юнармии».

Раніше повідомлялося, що в «ДНР» продовжують зривати переговори про повернення в Україну тіла загиблого спецназівця Каплунова.

Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулася через представника Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) і СММ ОБСЄ до представників «ДНР» про передачу тіла військовослужбовця.

«Наша країна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками «ДНР», але тіло Дмитра досі не повернуто. Зараз переговори тривають, і ми віримо, що сім’я в найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним», — говорилося в повідомленні СБУ.

Нагадуємо, що 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога зробила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил.

Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаев.

Під час бойового зіткнення в результаті вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, та загинули на місці.

«Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС — велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім’ям загиблих героїв», — сказав глава СБУ Іван Баканов.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом офіцерам, які загинули в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

Бійці були посмертно удостоєні високої нагороди за героїзм і мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.