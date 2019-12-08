Саудівська Аравія неспроста поступається Росії лідерство по нафті

Чергове засідання ОПЕК+ закінчилося радісними новинами для нафтових котирувань і російського рубля. Експортери нафти вирішили знову скоротити обсяг видобутку в першому кварталі 2020 року. Але здивувала всіх Саудівська Аравія, яка добровільно вирішила здобувати менше, ніж того вимагає угода. Саудити з легкістю поступилися Росії лідерство у видобутку. Чому королівство так старається?

Члени ОПЕК+ напередодні зважилися на нове скорочення видобутку нафти. У першому кварталі 2020 року альянс буде добути ще на 500 тис. барелів на добу менше. Якщо зараз в рамках попередніх домовленостей ОПЕК+ видобуває на 1,2 млн барелів на добу менше рівня жовтня 2018 року, то в першому кварталі буде на 1,7 млн барелів на добу менше.

Саудівська Аравія взяла на себе зобов’язання скоротити обсяг видобутку на 167 тис. барелів до 10144 млн барелів на добу. Цікаво, що це фактично ніяк не вплинуло б на поточний рівень видобутку в країні, тому що саудити і так постійно перевиконують свої зобов’язання. У жовтні в Саудівській Аравії видобули всього 9,89 млн барелів на добу, що менше скороченого обсягу на перший квартал в рамках нової угоди.

Звісно, така новина не могла сильно підняти ціни на нафту. Відразу після оголошення угоди нафта марки Brent подорожчала на 2% майже до 65 доларів за барель. Але судячи з усього, цього саудитам мало. Їм потрібен більш дорогий барель. Саме тому пізніше було уточнення, що Саудівська Аравія добровільно скоротить видобуток ще на 400 тис. барелів на добу і готова видобувати лише 9,744 млн барелів. Єдина умова для цього – дотримання угоди всіма її учасниками. Таким чином, видобуток нафти країнами ОПЕК+ в першому кварталі може впасти не на 1,7, а на 2,1 млн барелів на добу.

Росія в рамках угоди повинна скоротити видобуток нафти без конденсату (за методикою ОПЕК) на 300 тис. барелів на добу від рівня 10,626 млн барелів на добу. Таким чином, Саудівська Аравія поступилася Росії право бути найбільшим виробником нафти.

Рішення ОПЕК+ і саудитів в цілому можна назвати надмірною. Якби ОПЕК+ просто залишила все як є, тобто поточний рівень скорочення видобутку, то спаду цін на нафту навряд чи варто було б очікувати. Але саудити готові віддати свою ринкову частку тільки потім, щоб якомога вище підняти ціни на нафту. Цьому є просте пояснення.

Саудитам потрібен оптимістичний фон і позитивний погляд на майбутнє, щоб якомога вигідніше випустити свою нафтову компанію Saudi Aramco в публічне життя.

На першому етапі IPO було розміщено її 1,5% акцій. Напередодні в нафтовій компанії розповіли, скільки вдалося залучити за ці акції і скільки в підсумку була оцінена інвесторами нафтова компанія. Saudi Aramco поставила світовий рекорд, виручивши за продаж 1,5% акцій 25,6 млрд доларів. Це означає, що всю компанію інвестори оцінили в 1,7 трлн доларів. Розміщення пройшло по верхній межі цінового коридору.

Це IPO стало найбільшим у світовій історії. Попередній рекорд був встановлений в 2014 році китайської інтернет-компанії Alibaba, яка залучила 25 млрд доларів на розміщенні акцій.

Тим самим саудівська нафтова компанія стала найбільшою в світі публічною компанією за розміром ринкової капіталізації. Saudi Aramco обійшла за цим показником американських лідерів – Microsoft і Apple, капіталізація яких становить 1,06 трлн і 1,01 трлн доларів.

На 11 грудня намічений старт торгів акціями Saudi Aramco на саудівської біржі Tadawul. А в наступному році навіть не виключається розміщення акцій саудівського гіганта на одній з міжнародних бірж – Нью-Йорка, Лондона, Гонконгу або Токіо. І найкраще, що можуть зробити саудити, це створити комфортні нафтові умовах для початку публічного життя свого дітища. Якщо інвестори будуть негативно дивитися на перспективи нафтового ринку, це може зашкодити торгів Saudi Aramco. Чутки про те, що ОПЕК може скоротити видобуток півмільйона барелів на добу, які почали ходити до реальної угоди, у чому могли допомогти Saudo Aramco розміститися так дорого.

Крім того, низькі ціни на нафту б’ють по доходах бюджету Саудівської Аравії і змушує занадто швидко витрачати власні резерви. Саудити на відміну від Росії, наприклад, як і раніше живуть так, наче нафта коштує 90 доларів. Висновок Saudo Aramco на IPO власне став наслідком фінансових проблем королівства.

«З точки зору багатьох країн ОПЕК це раціональне рішення – державні бюджети багатьох з них сильно залежать від доходів від нафти. Наприклад, бюджет Саудівської Аравії балансується при ціні нафти Brent близько 90 доларів за барель, і можливе падіння цін завдасть їм набагато більше шкоди, ніж порівняно невелике скорочення експорту», – вважає старший аналітик Центру економічного прогнозування «Газпромбанку» Кирило Кононов.

Можна було б, звичайно, нічого не робити додатково, враховуючи очікувані проблеми на ринку, який міг би сам підкоригувати ціни. Ні в кого немає сумнівів, що світова економіка в наступному році продовжить уповільнення, що виллється в зниження попиту на енергоресурси. Однак торгова війна США з Китаєм набирає обертів, то з’являється надія на перший мирний раунд в цьому році. Чим все закінчиться і як це відіб’ється на нафті, до кінця не ясно.

У самій ОПЕК+ при цьому вважають, що в наступному році прийде кінець «золотого віку» американської сланцевої нафти, що, втім, не означає відходу головного нового суперника. Видобуток сланцевої нафти, як очікується, сповільниться, але це не означає, що вона перестане рости. Ні те, ні інше вже не новина, тому це не особливо підтримувало ринок нафти в останній час. В ОПЕК+ офіційно заявили, що побоюються надлишку нафти в першому і другому кварталах 2020 року, що могло тиснути на ціни. «Ми дійсно бачимо деякі ризики надлишку пропозиції у першому кварталі через зниження сезонного попиту на нафтопродукти і нафту», – сказав голова російського Міненерго Олександр Новак.

Ер-Ріяд вирішив підстрахуватися і забезпечити підтримку нафтовим котируванням. Королівство буде продовжувати робити все для того, щоб саудівський нафтовий гігант залишався максимально дорогим – котирування Saudi Aramco будуть знаходити перманентну підтримку в діях влади на нафтовому ринку, вважає головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович.

За його оцінкою, якщо б ОПЕК+ відкинула ідею більш поглибленого скорочення нафтовидобутку і залишила поточну операцію без змін, то нафта завершила рік на рівнях у 60-64 доларів. Різкого падіння нафтових котирувань не було б. Але саудитам потрібен зростання цін. Нова угода щодо скорочення видобутку нафти дозволить закінчити рік в діапозоні 64-68 доларів за барель, вважає Покатович.

Рублева ціна бареля марки Brent напередодні підвищилася в район 4,1 тисячі проти 4 тисяч тижнем раніше. Зростання нафтових котирувань вже допоміг рублю зміцніти. Напередодні долар пішов на мінімум з 8 листопада і коштував 63,61 рубль, а євро до мінімуму з 25 листопада і коштував 70,3 рубля. Втім, подальше зміцнення рубля найближчим часом під питанням через геополітичних факторів. Є ризики, що рубль може знову піти за 64.

До того ж кінець року традиційно супроводжується ослабленням рубля за попиту на валюту перед Новим роком і зростання рублевої ліквідності банків. З іншого боку, рубль також підтримає рішення Мінфіну про скорочення покупки валюти по бюджетному правилом на 2,1 млрд рублів в день до 195,5 млрд рублів в період з 6 грудня по 14 січня 2020 року.