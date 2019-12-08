Гончарук усунув керівництво ДСНС в Одесі

Прем’єр-міністр наказав Міністерству внутрішніх справ в найближчі терміни надати план заходів з протипожежної безпеки по всій Україні.

Прем’єр Олексій Гончарук доручив усунути від виконання обов’язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника з профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департаменту освіти Олександра Лончака.



«Дав доручення голові ДСНС негайно відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника з профілактики Михайла Вовка, і прийняти відповідні кадрові рішення. А самому пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням. Ситуація, коли чотири останніх гучних пожежі з жертвами відбулися в одній області — недопустима! Голові ОДА — відсторонити керівника Департаменту освіти Олександра Лончака і також прийняти відповідні кадрові рішення», — написав Гончарук в Facebook за підсумками поїздки в Одесу.



Прем’єр також доручив у найближчі терміни міністру освіти і науки Ганні Новосад «провести інвентаризацію всіх навчальних закладів і навести реальний порядок у навчальних закладах».



Міністерству внутрішніх справ доручено надати план заходів з протипожежної безпеки по всій Україні.



Гончарук повідомив, що з вівторка, 10 грудня, запрацює урядова комісія, яка має встановити всі причини пожежі.



Він також звернувся до голови парламентської фракції Давида Арахамии з проханням підготувати подання до президента про присвоєння звань Героїв Україні загиблим при пожежі рятувальникові Сергію Шатохін і вчительці Ганні Бортюк, «які ціною власного життя врятували інших».