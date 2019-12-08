10 грудня війна не закінчиться, завищені очікування можуть призвести до розчарування, — Мендель

Прес-секретар президента Юлія Мендель закликає українців не покладати на зустріч в нормандському форматі надто великі надії. Але нагадує, що Зеленський вже кілька разів здивував супротивників.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«10 грудня війна в Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від «Нормандії», як її вже охрестили в народі, можуть принести присмак розчарування», — написала Мендель.

«Давайте охладим запал і згадаємо, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського супроводжувалися протестними акціями», — додала вона.

В якості успішних ініціатив Зеленського, що супроводжувалися спочатку скепсисом і акціями протесту, Мендель зазначила відновлення моста в Станиці Луганській, розведення сил і обмін полоненими.

«Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники — Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, в тому числі і від США і Великобританії. Але найважливіший наш союзник — це український народ, який хоче закінчення війни», — підкреслила вона.

«Президент Зеленський взяв на себе відповідальність припинити війну, розуміючи, що українці найбільше хочуть миру. Саме для цього він прийшов у владу. І він не зрадить свій народ. Згодом ми обов’язково досягнемо світу. І це буде наша спільна перемога», — додала Мендель.



