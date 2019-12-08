Трамп назвав Україну «якимось місцем»

Президент США прокоментував візит свого особистого адвоката Руді Джуліані в Київ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його особистий адвокат Руді Джуліані незабаром опублікує в Конгресі «багато хорошої інформації» з України, щоправда, назва нашої країни американський лідер так і не згадав.



«Я просто знаю, що він повернувся з якогось місця. Він каже, що у нього багато хорошої інформації. Я ще не говорив з ним про цю інформацію», − сказав Трамп журналістам.



За його словами, цю інформацію Джуліані представить генеральному прокурору і Конгресу.



«Я чув, він знайшов багато (інформації)», − додав Трамп.