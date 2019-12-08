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Пожежа в Одесі: Коледж не перевіряли з 2014 року

08.12.2019

Уряд планує до 10 січня перевірити стан пожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та транспортної інфраструктури в країні.

Будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася масштабна пожежа з десятьма жертвами, останній раз перевіряли в червні 2014 року, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
 
«Тоді (5 років тому) виявили основні порушення, а в цьому році будівлю не було навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо», — сказав Гончарук.
 

У зв’язку з цим уряд за дорученням президента до 10 січня перевірить стан протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та транспортної інфраструктури.
 

«Україна буде мати глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни», — додав прем’єр.

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