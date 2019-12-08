Керувати Укрзалізницею може і не залізничник — міністр

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада Укрзалізниці розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже наступного тижня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про своє бачення того, хто може очолити Укрзалізницю, якщо там відбудеться зміна керівництва.



За його словами, це не обов’язково може бути залізничник, але в команді глави УЗ такі люди повинні бути.



«І так, і ні. Це те ж саме, що говорити, що тут, на моєму місці, повинен бути глибокий транспортник. Ні я, ні Омелян, ні Пивоварський… ніхто не був глибоким транспортником. І все працювало. І буде тільки краще. Так, у команді глави компанії точно повинні бути залізничники. Але менеджер — це той, хто з тих рішень, які тобі пропонують професіонали, в тому числі залізничники, може приймати найбільш правильні», — зазначив міністр в інтерв’ю ЦТС.



При цьому він вважає, що це не обов’язково повинен бути громадянин України, але уточнює: «Можуть бути і експати. Але проблема в тому, що експати не знають наших проблем, тому перетворюються в красивий, суперграмотный фасад. Тому, якщо на вищому та середньому рівні немає людей, які розуміють хто є хто, то це перетворюється у велику проблему».



Криклій очікує, що наглядова рада Укрзалізниці розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже наступного тижня.