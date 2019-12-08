Казанський накинувся на Зеленського з-за оголошення жалоби

Відомий український блогер та журналіст Денис Казанський у своєму Телеграм-каналі повідомив, що глава держави зробив бридко і огидно, намагаючись відповісти на акції протесту в Києві оголошенням жалоби.

Коментуючи подію, Казанський задався питанням, чому жалобу оголошено через чотири доби після трагедії.

«В Одесі сталася страшна трагедія.І, безумовно, день жалоби за загиблими необхідний. Але те, що цю трагедію вже намагаються використати у політичних цілях, — огидно. Пожежа сталася 4 грудня. Президент вирішив оголосити траур 8 грудня. Чому тільки через 4 дні? Чому не 6 або 7 грудня, коли вже було зрозуміло, що багато жертв? Тому що опозиційний мітинг запланований на 8-є. Ось чому», — написав він.

При цьому Казанський додав, що використання загибелі людей в цілях спекуляцій гидко: «незалежно від мого ставлення до Порошенка і Зеленському, влади і опозиції. Використовувати загибель людей для спекуляцій — гидко». Нагадаємо, в МВС України розкрили важкі подробиці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.