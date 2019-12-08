Соцсети увлечены крысой, что тащила стаканчик кофе по платформе метро

У крысы нашлось много сторонников-кофеманов

Крыса, тянущая кофейный стаканчик через платформу метро в Нью-Йорке, стала настоящей звездой соцсетей после того, как видео с ней опубликовали в твиттере .

«Она сделала мой день», – написала пользовательница Мелисса Уолкер под видео о том, как крыса со стаканчиком в зубах бежит по платформе станции Franklin Avenue в Бруклине.

«Мы все тут как на крысиных бегах, и нам всем нужен кофе», – смеясь, сказала Мелисса.

Видео быстро распространилось по твиттеру, его просмотрели десятки тысяч раз и прокомментировали сотни пользователей.

«Крыса – стажер. Наверняка она несет этот кофе своему боссу».

Нью-йоркцы практически единогласно согласились, что жителям Большого яблока почти каждое утро нужна порция кофеина.

«Ему просто нужен кофе, чтобы выдержать рабочий день до пяти вечера, – написал один из комментаторов под видео. – Я понимаю твои чувства, бро».